В Нидерландах планируют ужесточить правила в секс-индустрии

Москва13 мая Вести.Правительство Нидерландов рассматривает возможность ужесточения правил в секс-индустрии. Речь идет в том числе о введения запрета на сутенеров, которые эксплуатируют уязвимых работниц сферы, сообщает NL Times.

Кроме того, власти собираются повысить минимальный разрешенный возраст для работы в этой сфере до 21 года. Издание ссылается на министра юстиции страны Давида ван Вила, который объяснил, что 21-летние люди психологически устойчивее 18-летних, а потому – менее уязвимы.

Вместе с этим минюст Нидерландов намерен принять закон о муниципальном надзоре за секс-индустрией. Это даст муниципалитетам возможность обрабатывать данные работников сферы для лучшего контроля за ней.