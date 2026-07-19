NOS: около 2,6 тысячи девочек в Нидерландах находятся под угрозой обрезания

Более 2 тысяч девочек в Нидерландах находятся под угрозой обрезания NOS: около 2,6 тысячи девочек в Нидерландах находятся под угрозой обрезания

Москва19 июл Вести.Около 2,6 тысячи девочек в Нидерландах находятся под угрозой проведения женского обрезания. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на экспертов.

Угроза особенно возрастает во время летних каникул школьниц. Как объяснили эксперты, многие девочки уезжают на отдых или в гости к родственникам в страны происхождения их семей, в том числе Сомали и Судан, где широко распространена такая практика.

В Нидерландах такие операции являются уголовным преступлением, даже если они проводятся за границей. Тем не менее, по оценкам, около 2600 девочек в Нидерландах находятся в непосредственной опасности говорится в публикации

По словам экспертов, подобной практики продолжают придерживаться даже семьи, прожившие в Нидерландах несколько десятилетий и имеющие нидерландское подданство.

Как сообщил телеканал, сейчас Министерство юстиции Нидерландов только "изучает этот вопрос" и намерено представить свою позицию не ранее начала 2027 года.