Москва1 маяВести.Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию.
Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad со ссылкой на данные прокуратуры.
По данным следствия, задержанным оказался 33-летний уроженец Гааги.
Как сообщила прокуратура, подозреваемый готовился к преступлению с февраля 2026 года. Во время обыска у него нашли два топора с вырезанными на них именами принцесс и нацистскими лозунгами, а также листы с упоминанием дочерей короля страны и намерением устроить "кровавую бойню".
Первое судебное заседание по делу должно состояться 4 мая.
В 2022 году принцесса Амалия также получала угрозы, из-за чего она отказалась от проживания в студенческом общежитии в Амстердаме. Тогда меры по ее охране были усилены. В настоящее время не уточняется, планируется ли дополнительное усиление безопасности.
Ранее Трамп сделал заявление о своей охране после покушения.