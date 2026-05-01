В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на двух принцесс

В Нидерландах задержан подозреваемый в подготовке покушения на принцесс В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на двух принцесс

Москва1 мая Вести.Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию.

Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad со ссылкой на данные прокуратуры.

По данным следствия, задержанным оказался 33-летний уроженец Гааги.

Как сообщила прокуратура, подозреваемый готовился к преступлению с февраля 2026 года. Во время обыска у него нашли два топора с вырезанными на них именами принцесс и нацистскими лозунгами, а также листы с упоминанием дочерей короля страны и намерением устроить "кровавую бойню".

Первое судебное заседание по делу должно состояться 4 мая.

В 2022 году принцесса Амалия также получала угрозы, из-за чего она отказалась от проживания в студенческом общежитии в Амстердаме. Тогда меры по ее охране были усилены. В настоящее время не уточняется, планируется ли дополнительное усиление безопасности.

Ранее Трамп сделал заявление о своей охране после покушения.