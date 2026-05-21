ООН обеспокоена законами Афганистана о расторжении браков и вступлении в них

В ООН назвали дискриминацией новый афганский закон о расторжении брака ООН обеспокоена законами Афганистана о расторжении браков и вступлении в них

Москва21 мая Вести.Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) выразила глубокую обеспокоенность в связи с принятием властями страны закона №18, регулирующего расторжение брака.

В организации отметили, что закон закрепляет системную дискриминацию. Пока мужчины сохраняют одностороннее право на развод, женщины вынуждены проходить через сложные и ограничительные судебные процедуры.

Особую озабоченность у ООН вызвало то, что документ посвящает отдельную главу правилам развода для девочек, достигших половой зрелости и состоящих в браке, что подразумевает допустимость детских браков. Новый закон снизил минимальный возраст для вступления в брак у девочек. Теперь порог – 9 лет.

Он также позволяет толковать молчание девочки, достигшей половой зрелости, как согласие на брак. Это подрывает принцип свободного и полного согласия и не обеспечивает наилучшие интересы ребенка подчеркивает миссия организации

МООНСА напомнила, что Афганистан связан международными обязательствами в области прав человека. Она призвала власти привести законы в соответствие с ними, в том числе искоренить детские браки, обеспечить доступ к правосудию и защиту достоинства всех людей.

С августа 2021 года запретительные меры уже лишили миллионы афганских женщин и девочек права на образование и работу, усугубили проблему бедности, подчеркивают в организации.