Москва30 июл Вести.В урочище Плакун, что в Волховском районе Ленинградской области, археологи вскрыли курган №11, где обнаружили крест возрастом более тысячи лет, боевой топор и ладейные заклепки. Таким образом, курган может оказаться древнейшим христианским захоронением Восточной Европы. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин.

Установлено, что этот погребальный комплекс связан непосредственно с двором и дружиной Рюрика, нашего первого князя, того, который прибыл в 862 году, согласно летописи, в Древнюю Ладогу. И что удивительно, среди всех захоронений, которые там были, 11-й курган отличается тем, что там погребальный обряд был осуществлен по … христианскому обычаю, раннехристианскому … Тот, кто был там погребен, был одним из первых христиан нашей первой столицы Руси, Древней Ладоги. И, конечно, для нас было особенно отрадно, это большая удача, что в рамках раскопок … мы обнаружили подвеску креста скандинавского типа, времени раннего Средневековья сказал он

Также Зайнуллин добавил, что в ближайшее время предстоит провести исследования.

Но уже можно сказать, что она относится к первым ладожанам, и либо это был крест погребенного … человека либо что конечно, менее вероятно, этот крест обронил кто-то из его современников непосредственно во время того, когда хоронили … Мы обнаружили также ряд ладейных заклепок, которые показывают, что после того, как он был погребен над этим захоронением уже по давней скандинавской традиции сожжен драккар или его фрагменты и анализ ладейных заклепок предварительный тоже позволяет сделать вывод о том, что тот корабль, который был сожжен над этим захоронением тогда, был достаточно крупного размера отметил он

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что в Старой Ладоге, в урочище Плакун, археологи нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика.