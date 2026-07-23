Москва23 июл Вести.Священный холм-ковчег из камней был инициативно создан на Псковщине. Об этом ИС "Вести" рассказал писатель и автор идеи Александр Проханов.

По его словам, сначала были сложены огромные валуны, а затем укреплен крест на холме, после чего возникла чаша, в которую можно было всыпать землю.

Этот ковчег был сложен из громадных гранитных валунов, камней, которые разбросаны по берегам псковских озер и рек. И эти огромные камни, я их называю метеориты, они как бы упали с неба сюда. Вот мы сложили эти огромные валуны, и когда мы укрепили этот крест на холме, возникла вот эта поразительная чаша, я приступил к всыпанию земель. Началось долгое, длинное землеприношение пояснил Проханов

Отмечается, что Священный холм-ковчег под Изборском открыли почти 20 лет назад.