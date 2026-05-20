В Острове открыли мемориальную доску иерею Антонию, погибшему в зоне СВО Под Псковом открыли мемориальную доску иерею Антонию, погибшему в зоне СВО

Москва20 мая Вести.В городе Остров Псковской области открыли мемориальную доску военному священнику Антонию (Савченко), погибшему в зоне СВО при спасении пострадавших от атаки ВСУ. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Быстров.

В островской гимназии торжественно открыли мемориальную доску Антону Савченко. На памятном митинге присутствовали родители погибшего героя, супруга и дети, ученики и педагоги гимназии написал Быстров на своей странице во "ВКонтакте"

Иерей погиб 12 мая 2025 года в результате удара РСЗО HIMARS. Уже будучи раненым, он выносил из разрушенного помещения своих товарищей.

Он выполнял пастырские задачи, наставляя своих однополчан в самые трудные минуты. Это может сделать только человек с большим авторитетом и сильный духом, как отец Антоний добавил Быстров

Савченко был клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова и настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части №64044. Ему было 32 года.

В июне 2025-го президент России Владимир Путин присвоил иерею Антонию звание Героя России (посмертно).