Умерший в Якутии Герой России Петров почувствовал себя плохо во время поездки

Появились подробности о смерти Героя России Алексея Петрова в Якутии Умерший в Якутии Герой России Петров почувствовал себя плохо во время поездки

Москва26 апр Вести.Герой России Алексей Петров, который скоропостижно скончался 25 апреля в Якутии, предварительно, почувствовал себя плохо во время поездки к другу в Хангаласский район, передает ТАСС со ссылкой на руководителя администрации главы и правительства республики Георгия Михайлова.

Пока точная причина смерти ветерана СВО не установлена, для этого проводится соответствующая экспертиза.

Причина смерти будет установлена по итогам экспертизы. Сейчас главное - поддержать семью, близких и боевых товарищей Алексея Рафаэловича приводит агентство слова своего собеседника

Алексей Петров (позывной Медведь) находился в зоне российской спецоперации на Украине с июня 2024 года. Получил тяжелейшее ранение. Летом 2025-го за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был удостоен звания Герой РФ.

После его смерти в Верхневилюйском районе отменили все массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня республики.

Прощание с ветераном запланировано на 28 апреля в Якутске, 29 апреля - в Верхневилюйске и 30 апреля - в Магасском наслеге, где родился боец.