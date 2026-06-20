Москва20 июн Вести.Бывший заместитель губернатора Югры Алексей Золотухин погиб в зоне спецоперации России на Украине, сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

Югра прощается с Алексеем Золотухиным. Оставив должность заместителя Губернатора Югры, в 2025 году он ушел добровольцем на СВО… Это большая потеря для всего округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя написал Ямашев в мессенджере MAX

Алексей Золотухин родился 19 октября 1977 года в Ташкенте. С 1995-го по 2008 год служил в ВС РФ.

Вернувшись на гражданскую службу, работал, в том числе, первым заместителем главы города Пыть-Ях и директором департамента региональной безопасности. Курировал вопросы гражданской защиты населения, координацию действий органов власти в период ЧС и взаимодействие с силовиками.

О том, что Золотухин отправился на СВО, стало известно в январе 2025-го. Погиб 13 июня 2026 года.