Москва25 апр Вести.В Якутии умер участник спецоперации Герой России Алексей Петров. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

Скоропостижно ушел из жизни Герой Российской Федерации Алексей Рафаэлович Петров… Соболезную родным и близким Алексея Рафаэловича, его друзьям, землякам, боевым товарищам. Вечная память Герою России написал руководитель республики в мессенджере MAX

Он подчеркнул, что ветеран СВО являлся мужественным человеком, обладающим несгибаемой силой воли, а его имя навсегда вписано в историю его родного региона и всей страны.

Причины смерти Петрова не приводятся.

Алексей Петров (позывной Медведь) родился 13 марта 1984 года в Магасском наслеге Верхневилюйского района. В зоне СВО находился с июня 2024-го. Служил штурмовиком, получил тяжелейшее ранение, несмотря на которое в течение восьми дней удерживал занятие ВС РФ позиции. Лишился обеих ног.

В июле 2025-го за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был удостоен звания Герой России.