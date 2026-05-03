Москва3 маяВести.Указом президента РФ подполковнику Хасану Тумгоеву из Ингушетии, погибшему в зоне спецоперации, присвоено звание Героя России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.
В феврале подразделение Тумгоева прикрывало населенные пункты и важные объекты от ударов вражеских беспилотников. Во время удара по позиции военнослужащий мгновенно приказал эвакуировать личный состав и лично координировал вывод людей из опасной зоны.
При этом сам он оставался на месте, пока все подчиненные не были в безопасности. Хасан Тумгоев погиб во время второго удара.
Офицеру было всего 36 лет, и до последней секунды он оставался командиром, для которого жизнь своих людей была важнее собственнойотмечается в сообщении
У погибшего остались жена и четверо детей.
Глава субъекта добавил, что Хасан Тумгоев - пятый военнослужащий из Ингушетии, удостоенный звания Героя России в ходе спецоперации.