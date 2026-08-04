Москва4 авгВести.Житель Якутии Виктор Софронов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО), удостоен звание Героя России.
Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в мессенджере MAX.
Указом президента Российской Федерации жителю Олекминского района Виктору Андреевичу Софронову присвоено звание Героя России. Высшей государственной награды он удостоен за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгунаписал глава Якутии
Николаев добавил, что подвиг Софронова является примером "мужества, стойкости и преданности своему воинскому долгу".
Софронов стал с начала спецоперации 13-м уроженцем Якутии, удостоенным высшей государственной награды России.
От всей души поздравляем Виктора Андреевича с высокой государственной наградой, желаем крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения домойдобавил Николаев
Герой России Балдан Цыдыпов рассказал о подвиге, совершенном во время специальной военной операции на Украине.