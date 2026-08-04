Уроженец Якутии Софронов удостоен звания Героя России за подвиг в зоне СВО

Звания Героя России удостоен участник СВО из Якутии Виктор Софронов Уроженец Якутии Софронов удостоен звания Героя России за подвиг в зоне СВО

Москва4 авг Вести.Житель Якутии Виктор Софронов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО), удостоен звание Героя России.

Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в мессенджере MAX.

Указом президента Российской Федерации жителю Олекминского района Виктору Андреевичу Софронову присвоено звание Героя России. Высшей государственной награды он удостоен за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгу написал глава Якутии

Николаев добавил, что подвиг Софронова является примером "мужества, стойкости и преданности своему воинскому долгу".

Софронов стал с начала спецоперации 13-м уроженцем Якутии, удостоенным высшей государственной награды России.

От всей души поздравляем Виктора Андреевича с высокой государственной наградой, желаем крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения домой добавил Николаев

Герой России Балдан Цыдыпов рассказал о подвиге, совершенном во время специальной военной операции на Украине.