Москва10 мая Вести.Получивший звание Героя России посмертно боец Михаил Купов, командовавший группой разведчиков, при атаке украинских дронов закрыл собой товарища и получил смертельное ранение. Об этом агентству ТАСС рассказали десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады "Севера".

В марте прошлого года трое разведчиков под командованием Купова в тылу ВСУ за несколько дней освободили две лесополосы, он был смертельно ранен, когда во время отхода прикрыл собой товарища от украинских дронов. Как рассказал офицер разведки с позывным Юстас, перед Куповым стояла тяжелая задача, так как из-за усиленной разведки противником отступов пройти линию боевого соприкосновения было тяжело, было принято решение пройти по маршруту между боевыми позициями ВСУ, где "противник точно не сидел". Операторы БПЛА бригады ночью указали путь разведчикам, зашедшим в украинский тыл.

По словам бойца с позывным Улу, военные ВСУ этого не ждали и четверо из них попали в плен в одном блиндаже, еще четверо в другом, в плен попали также двое украинских боевиков, отправленных командованием на помощь. Как рассказал разведчик с позывным Монгол, при попытках вывести пленных группу "начали накрывать огнем минометов", затем ее атаковал украинский дрон "Баба-яга". Его боевой товарищ добавил, что в результате украинской атаки командир группы Купов получил тяжелое ранение, но продолжил командовать операцией.

А потом получил ранение. Фраза его сказана была в эфир, последние слова: "Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге добавил он

В ноябре 2025 года президент РФ присвоил Купову звание Героя России посмертно.