После смерти Героя России Алексея Петрова отменили массовые мероприятия в Якутии

Массовые мероприятия отменены после смерти Героя России Алексея Петрова в Якутии После смерти Героя России Алексея Петрова отменили массовые мероприятия в Якутии

Москва25 апр Вести.В Верхневилюйском районе Якутии после смерти Героя России Алексея Петрова отменили все массовые мероприятия, назначенные на 27 апреля в честь Дня республики. Об этом сообщил глава образования Валерий Николаев.

Ушел из жизни Герой Российской Федерации, ветеран специальных военных действий, почетный житель Верхнеудинска, наш земляк Алексей Рафаэлович Петров – "Медведь"… В связи с этим приостанавливаются все массовые мероприятия, которые должны были пройти 27 апреля написал Николаев в своем Telegram-канале

Алексей Петров скоропостижно скончался 25 апреля, в субботу, причины смерти не уточняются.

В зоне СВО Петров находился с июня 2024 года. Был штурмовиком, принимал непосредственное участие в освобождении населенных пунктов Донбасса.

Получил тяжелейшее ранение, с которым на протяжении восьми дней удерживал позиции. Лишился обеих ног.

За свой подвиг в июле 2025-го он был удостоен звания Героя России.