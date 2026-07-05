В России предложили возводить часовни в память о жертвах терактов ВСУ

В РФ предложили возводить храмы и часовни в память о жертвах терактов ВСУ В России предложили возводить часовни в память о жертвах терактов ВСУ

Москва5 июл Вести.В России необходимо возводить храмы и часовни в память о мирных жителях, погибших в результате терактов вооруженных сил Украины. О этом ИС "Вести" заявила доцент Сретенской духовной академии Евгения Жуковская.

По ее словам, существует традиция возводить храмы и часовни в память о военнослужащих.

Мне кажется, что очень важно возводить уже какие-то такие часовни и храмы, и в память о … мирных жителях … Не только в местах трагедии. Чтобы такая часовня, например, появилась в Москве сказала доцент

Ранее сообщалось, что в Старобельске почтили память жертв теракта ВСУ.