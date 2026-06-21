Многие жители Киева и Одессы поддержат акцию "Свеча памяти", заявила Яровая Яровая: в Киеве и Одессе многие поддержат акцию "Свеча памяти"

Москва21 июн Вести.В Киеве и Одессе живет много людей, которые выступают против нацизма и поддержат акцию "Свеча памяти", которая проводится в память о павших в Великой Отечественной войне. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Депутат произнесла речь в Елоховском соборе, где в 18-й раз прошла церемония зажжения символической свечи накануне Дня памяти и скорби.

Мы зажигаем свечи по количеству всех бывших республик СССР, городов-Героев и Городов Воинской славы. В их числе Киев, Одесса, Керчь, Севастополь. Мы всегда зажигали и будем зажигать эти свечи сказала Яровая

Парламентарий отметила, что акция с каждым годом собирает все больше людей.

И уверены, что и в Одессе, и в Киеве много людей, которые зажгут свечу памяти, которые не предали память предков и которые сегодня не приемлют и ненавидят нацизм в его уродливом проявлении добавила Яровая

Акция "Свеча памяти" проводится ежегодно с 2009 года.