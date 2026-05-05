Кузнецов: моя мечта – чтобы "Огонь памяти" поехал в свободную от нацизма Украину В Народном фронте заявили, что "Огонь памяти" обязательно будет в странах Европы

Москва5 мая Вести.Руководитель исполкома "Общероссийского народного фронта" Михаил Кузнецов заявил информационной службе "Вести", что акция "Огонь памяти" обязательно пройдет в странах Западной Европы, а его мечта – чтобы она состоялась и в свободной от нацизма Украине.

По словам Кузнецова, в Европе много людей, которые с радостью встретят вечный огонь и почтят память погибших в Великой Отечественной войне.

Огонь обязательно будет в странах Западной Европы – в Германии, Франции. Там обязательно будут те, кто с радостью его встретит и почтит память наших дедов. Простые люди вообще все помнят, их обмануть невозможно. Голову им можно задурить, но ненадолго. Моя мечта – чтобы "Огонь памяти" поехал уже в свободную от нацизма Украину. Когда-то этот день точно произойдет, когда мы вместе объединимся для того, чтобы почтить подвиг наших дедов заявил Кузнецов

Акция "Огонь памяти" пройдет в этом году уже в десятый раз. Активисты Народного фронта привезут лампы с частицами Вечного огня, взятого от Могилы Неизвестного Солдата, ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто сражался и продолжает бороться с нацизмом на планете.