Москва5 июл Вести.Героизация украинских националистов, которые массово уничтожали польское население на территории Волыни, рано или поздно перетечет в Европу. Об этом ИС "Вести" заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По его словам, перезахоронение националистов, которым сейчас занимается киевский режим, является откровенным оправданием нацизма. Это противоречит всей практике, итогам и результатам Нюрнбергского процесса, который все осудил: и нацистские организации, и их пособников, отмечает Мягков.

То есть они встают на сторону нацистов и по сути дела сами становятся неонацистами. И в реальности, это говорит о том, что сегодня те люди, которые, например, в Европе смотрят на вот эту героизацию нацизма, бандеровцев сквозь пальцы, лишь бы они воевали против России – они сами становятся на сторону неонацизма. Ведь правильно наш президент сказал то, что они думают в Европе, что это их не коснется. Это еще как их коснется. Коснется европейские государства, жителей Европы, которые сегодня, по сути дела, поощряют нацизм … Этот неонацизм, который есть на Украине, героизация по сути дела, вот этих преступников, которые совершали геноцид, рано или поздно она перетечет в Европу. И что будет тогда с Европой, пускай они об этом подумают сказал историк

Ранее сообщалось, что в центре Варшавы на площади Трех Крестов почтить память жертв Волынской резни собрались несколько тысяч человек.