Акция "Свеча памяти" прошла в Приднестровье в день 85-й годовщины начала войны

В Приднестровье прошла акция "Свеча памяти" Акция "Свеча памяти" прошла в Приднестровье в день 85-й годовщины начала войны

Москва22 июн Вести.Международная акция "Свеча памяти" прошла утром 22 июня в Приднестровье в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

Утром в центре Тирасполя прозвучал голос Юрия Левитана, сообщающий о начале войны. Также в городе прошла театрализованная постановка, которая перенесла участников церемонии в дни начала ВОВ. Частью представления стала "Книга памяти", сделанная участникам народно-молодежного театра "Феникс".

На Мемориале Славы в Тирасполе также состоялся митинг-реквием. Участие в нем приняли руководство республики, суворовцы, кадеты, представители общественных организаций и духовенства, военнослужащие из состава Оперативной группы российских войск. Погибших в годы войны почтили минутой молчания.

Великая Отечественная война стала для советских граждан священной войной, войной народной. Красноармейцы, партизаны, подпольщики – герои, которые сражались за жизнь и свободу, мужественно защищали свою Отчизну. Вечная слава воинам-освободителям! сказал в обращении президент Приднестровья Вадим Красносельский

Премьер-министр республики Вадим Красносельский в свою очередь отметил, что события ВОВ затронули большое количество людей. Он также поделился воспоминаниями детства. По его словам, в его доме почти не говорили о тех днях, поскольку "много родных погибло".