В Ленобласти почтили память павших в годы ВОВ воинов Военно-морской флот почтил память павших воинов у мемориала на Ладожском озере

Москва22 июн Вести.Представители Главного командования Военно-морского флота (ВМФ) в рамках агитационно-патриотической акции "Огонь Памяти" провели траурный митинг у Вечного огня на мемориале "Разорванное кольцо" в Ленинградской области на берегу Ладожского озера по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Мероприятием руководил заместитель главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе контр-адмирал Владислав Павлов по поручению главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева. Участие в траурном митинге приняли также вице-губернатор Ленобласти Александр Кялен, директор Музейно-Мемориального комплекса "Дорога жизни" Ольга Асанидзе, а также ветераны и морпехи ВМФ, военнослужащие Балтийского флота, курсанты "Военно-морской академии" и военнослужащие 907 Объединенного учебного центра ВМФ.

В ходе митинга состоялась церемония слияния частиц пламени Вечного огня в рамках военно-патриотической акции ВМФ "Огонь памяти". В единый огонь были объединены семь частиц, доставленных морскими пехотинцами из Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской, Запорожской и Курской областей, с тех самых мест, где сейчас героически выполняют боевые задачи морские пехотинцы Военно-морского флота говорится в заявлении ведомства

После церемонии участники мероприятия почтили минутой молчания память всех погибших в годы блокады Ленинграда и возложили цветы и венки к подножию монумента.

Павлов отметил, что 22 июня – в сердце каждого, даже тех, кто родился через несколько десятилетий после того страшного дня.

Наш долг – сберечь и пронести сквозь время правду о героизме передков, о Великой Отечественной войне, о том нацизме, который наша страна сокрушила тогда, в сороковые, и который продолжает беспощадно искоренять сегодня, на полях специальной военной операции подчеркнул он

Акция "Огонь Памяти" также проводится на флотах. 22 июня на главную базу Северного флота – в город Североморск – доставили частицу пламени Вечного огня с Пискаревского мемориального кладбища. На борту тральщика Северного флота "Афанасий Иванников" служащие отдали воинские почести на месте героической гибели сторожевого корабля "Туман".