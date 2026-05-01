Москва1 мая Вести.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" перечислил местные блюда, которые пользуются популярностью в регионе.

Он также отметил, что в регионе в последнее время появилось много фермеров, которые производят качественную продукцию.

Очень ценится наш псковский судак, потому что у него уникальная кормовая база, снеток, маленькая рыбка, из которой тоже огромное количество блюд приготавливают - от окрошки до пирогов и расстегаев. И, соответственно, производные от этой еды. В последнее время [появилось] достаточно большое количество фермеров, которые производят и мясную продукцию, интересную и, самое главное, качественную. И очень много сыров, в том числе и монастырские сыры сказал Ведерников

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России оформят государственный стандарт (ГОСТ) на продукцию традиционной русской кухни, в том числе на оливье, окрошку, винегрет и колобок.