Ведерников: в Псковскую область за последние 5 лет привлекли 275 млрд рублей Ведерников: в Псковскую область за последние 5 лет привлекли 275 млрд рублей

Москва1 мая Вести.За последние 5 лет в Псковскую область впервые за новейшую историю привлекли 275 млрд рублей. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, беспрецедентное количество средств было привлечено на реализацию различных программ в регионе.

Приведение в порядок и развитие инфраструктуры, в том числе для туристов, о чем вы упомянули. И за последние 5 лет удалось по различным программам, но при непосредственном участии "Единой России" привлечь 275 млрд руб. Такого за новейшую историю Псковской области не было никогда сказал Ведерников

Ранее был назван единственный регион, где средний размер пенсии составил 42 тысячи рублей.