Москва17 апрВести.В Русской православной церкви (РПЦ) предлагают предусмотреть возможность размещения монастырских кладбищ рядом с действующими монастырями, если те располагаются в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Речь об этом идет в докладе руководителя правового управления Московской патриархии игумении Ксении (Оксаны Чернеги). С докладом ознакомилось РИА Новости.
Нередко в границах ООПТ располагаются православные храмы и монастыри… Есть проблемы размещения мест погребения в отдельных зонах национальных парковсказала игумения Ксения на заседании комитета Госдумы по экологии
Она сообщила также что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с инициативами РПЦ на предмет корректировки законопроекта об изъятии земель из состава ООПТ.
Игумения добавила, что создание таких территорий предполагается в том числе там, где монастыри существуют исторически, например, на Соловецких островах.