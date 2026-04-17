В РПЦ указали на проблемы с погребением в охранных зонах, где есть монастыри

Москва17 апр Вести.В Русской православной церкви (РПЦ) предлагают предусмотреть возможность размещения монастырских кладбищ рядом с действующими монастырями, если те располагаются в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Речь об этом идет в докладе руководителя правового управления Московской патриархии игумении Ксении (Оксаны Чернеги). С докладом ознакомилось РИА Новости.

Нередко в границах ООПТ располагаются православные храмы и монастыри… Есть проблемы размещения мест погребения в отдельных зонах национальных парков сказала игумения Ксения на заседании комитета Госдумы по экологии

Она сообщила также что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с инициативами РПЦ на предмет корректировки законопроекта об изъятии земель из состава ООПТ.

Игумения добавила, что создание таких территорий предполагается в том числе там, где монастыри существуют исторически, например, на Соловецких островах.