Москва16 апр Вести.Депутаты от "Справедливой России" Сергей Миронов и Александр Аксененко предложили поправки к законопроекту об изменении границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ), исключающие их освоение и застройку, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Суть предлагаемых поправок...исключается возможность размещения объектов федерального значения в государственных природных заповедниках. Эта поправка нужна для того, чтобы сохранить заповедники как территории с наиболее строгим режимом охраны. Размещение на их территории объектов федерального значения, не связанных напрямую с обороной и безопасностью, противоречит самой природе заповедного режима и создает риск разрушения особо ценных природных комплексов отметили в документах

По словам авторов поправок, они сохраняют сам смысл режима ООПТ, которые должны охраняться законом, а не считаться резервом для будущего освоения.