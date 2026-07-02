Москва2 июл Вести.Капитан-лейтенант первой роты королевских мушкетеров Шарль де Бац де Кастельмор, граф д'Артаньян продолжает и после своей смерти преподносить сюрпризы. Найденная в его останках пуля оказалась обломком кованого гвоздя, сообщили 2 июля в городском совете Маастрихта.

Скелет мушкетера был найден 13 марта 2026 года в церкви Волдер в этом нидерландском городе. Вместе с останками был обнаружен металлический предмет весом 3,3 грамма. Сначала его приняли за пулю, попавшую в грудь мушкетеру. Но позже археологи сопоставили данные и пришли к выводу, что вес не соответствует характеристикам свинцовой пули.

По легенде, д'Артаньян погиб во время осады Маасрихта в 1673 году отмечают нидерландские СМИ

Но археологи окончательных выводов еще не сделали. Окончательную точку в этом вопросе должен поставить ДНК-тест. Открывший останки мушкетера археолог Вим Дейкман считал, что обнаруженная пуля служит главным доказательством подлинности находки, поскольку мушкетер перед смертью получил пулевое ранение шеи. Вторым доказательством подлинности останков д'Артаньяна служила датированная 1660 годом монета рядом с телом. По мнению исследователя, монету Д’Артаньяну, как приближенному монарха, по древнеримскому обычаю положили на похоронах в рот.

Дейкман также попытался забрать себе два найденных на раскопках в церкви зуба. Но эту попытку пресекла полиция Нидерландов.

Анализ ДНК обнаруженных в Маасрихте останков и сравнение их с данными ныне живущих потомков де Баца займет около шести месяцев. Потомки прославленного мушкетера по линии рода де Бац живут сейчас в Авиньоне. И не исключено, что ДНК-анализ принесет новые неожиданности.