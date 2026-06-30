Bild: найденное на необитаемом острове Москен тело хотят опознать по кроссовкам

В Норвегии на необитаемом острове найдено тело с золотым кольцом Bild: найденное на необитаемом острове Москен тело хотят опознать по кроссовкам

Москва30 июн Вести.На западе необитаемого норвежского острова Москен волонтеры организации "В одной лодке" обнаружили тело неизвестного мужчины. По предварительным данным, тело пробыло в воде от одной недели до месяца, сообщает таблоид Bild.

Обстоятельства смерти неизвестного пока не называются. Полиция Норвегии определила примерный возраст мужчины и собрала генетический материал для опознания. Но опознать мужчину по ДНК пока оказалось невозможно. Следователи инициировали международный розыск, опубликовав фото его личных вещей.

Эти предметы пока не помогли установить личность погибшего отмечает немецкая газета

Опознать найденное волонтерами еще 15 июня тело пытаются по кроссовкам Tommy Hilfiger 48-го размера, украшенному камнями кольцу из белого золота и часам Casio G‑Shock.

Площадь необитаемого островка Москен составляет всего полтора квадратных километра. Он входит в состав Лофотенских островов. Остров традиционно использовался для выпаса овец летом и зимой. У северной части острова находится один из мощнейших в мире водоворотов – Москенстраумен.

А в Красноярском крае сегодня было обнаружено тело второго туриста, пропавшего во время сплава по реке Агул.