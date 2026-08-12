Москва12 авг Вести.В Смоленской области, в Гнёздово, нашли захоронение мужчины и женщины эпохи викингов. Для России это весьма крупное открытие, сообщает KP.RU.

Первооткрыватели назвали их Торальвом и Брунхильдой. У мужчины отрублена голова и связаны ноги. Возраст его спутницы — около 17–19 лет. Тут же конь и собака, которая тоже обезглавленная, а еще петух. Кроме того, в захоронении — ведро, щит и меч, колчан со стрелами, а также красный пол и белые стены.

Как рассказал кандидат исторических наук Василий Новиков, это люди, управлявшие Гнёздово. Элитарное погребение в большом кургане, неожиданное и очень богатое.

По словам археолога, Брунхильда — юная дева, красивая, зубы роскошные, но с кариесом, рост небольшой, около 155 см, возраст — 17–19 лет.

Возраст Торальва — примерно 35–45 лет, рост 165–170 см. Мускулист, сильно развит плечевой пояс и правая рука. Но главное — ему отрубили голову и положили на грудь справа. Возможно, его казнили при жизни или в ходе ритуала.

Пока мы объяснить не можем. Потребуется анализ ДНК, антропологические исследования. По черепу можно будет воссоздать облик. Еще очень-очень много вопросов. С историческими персонажами пока никакой связи нет - нужно сделать анализ ДНК, хотя палео-ДНК тоже не дает ответов на все вопросы сказал Новиков

Он отметил, что у них было необычное и очень дорогое ведро.

Ведро из дерева, с бронзовыми и железными оковками, инкрустацией, накладками, шипами. Это просто шедевр. Очень дорогой. Таких ведер наука до сих пор не знала. В Скандинавии в захоронениях викингов есть ведра, но они не такие пафосные. Наше, наверно, и побогаче будет. Увидим после реставрации пояснил археологи

По словам ученого, жертвенные животные – проводники в мир иной. Это скандинавский погребальный обряд - петух, обезглавленная собака, разрубленный конь.

Все это описано в письменных источниках сказал Новиков

Расположено погребение на площадке курганов, которая была уничтожена не позднее середины X века и впоследствии распахана. Однако сохранились небольшие перепады высот, они и позволили локализовать погребальную камеру.

После изучения и реставрации находки окажутся в Смоленском музее.

Ранее археологи в ходе раскопок на античном городище Артезиан в восточном Крыму обнаружили останки младенца, принесенного в жертву в I веке до нашей эры.