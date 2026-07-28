Археологи нашли в Старой Ладоге древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика В Старой Ладоге найдено древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика

Москва28 июл Вести.В Старой Ладоге, в урочище Плакун, археологи нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В урочище Плакун завершились раскопки кургана №11. Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами — теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и … капсулу времени 1968 года написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Предполагается, что найденное захоронение может быть старейшим христианским погребением в Восточной Европе, и напрямую связано с двором и дружиной Рюрика.

Образцы будут направлены на лабораторные исследования.