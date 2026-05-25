Запись о крещении дедушки Путина нашли в метрической книге тверского села Дудино В Тверской области обнаружили уникальную запись о крещении деда Владимира Путина

Москва25 мая Вести.В архивных фондах Тверской области найдена запись в метрической книге конца XIX века о крещении деда президента России Владимира Путина — Спиридона Ивановича Путина.

Об этом рассказал автор исследования, кандидат исторических наук Михаил Гершзон в беседе с ТАСС. По его словам, Спиридона Путина крестили в 1879 году в храме Вознесения Господня, расположенном в селе Дудино Тверской области.

Исследователь обратил внимание, что, хотя вся семья проживала в деревне Поминово и территориально относилась к приходу села Тургиново, таинство было совершено в храме соседнего населенного пункта.

Таким образом, именно из-за привязки семьи к Тургиновскому приходу название села Дудино ранее не упоминалось в контексте семейной истории главы государства, согласно которой основными географическими точками для мужской линии рода традиционно считались Поминово и Тургиново. Там предки Путина обычно венчались и крестили детей.

Гершзон также добавил, что в результате изысканий удалось не только обнаружить запись о Спиридоне Ивановиче, но и существенно уточнить хронологию и места рождения других представителей этой ветви семьи.

Согласно архивным данным, в графе "Месяц крещения" вписан "Декабрь", в графе "Имя родившихся" - "Спиридон". Также указаны звание, фамилия и вероисповедание родителей - "крестьянин Иван Петров и законная жена его Параскева Матвеева, оба православные". Даты указаны по старому стилю.

Историк сообщил, что находка была сделана в ходе масштабной работы с документами Государственного архива Тверской области, включая ревизские сказки, списки населения и исповедные ведомости.

Ранее Путин заявлял, что верность своим корням и уважение к истории важны для гражданина России.