Москва1 июн Вести.Власти нидерландского города Маастрихт считают, что раскопки, где, предположительно, нашли останки французского мушкетера, графа Шарля Ожье де Баца де Кастельмора, известеного как д'Артаньян, были проведены незаконно. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на письмо мэрии города.

В документе отмечается, что муниципалитет Маастрихта не выдавал разрешения на археологические работы и не был уведомлен об их проведении. Кроме того, без ведома городских властей в Германию были вывезены плечевая кость и два зуба.

После получения информации о раскопках 5 марта муниципалитет немедленно остановил все работы и уведомил нидерландскую Инспекцию по культурному наследию. Затем, по согласованию с ней, 13 марта провели официальную "экстренную археологическую операцию".

По оценке муниципалитета, нарушение археологических норм при первоначальных раскопках привело к "значительной утрате научной ценности" находки и осложнило дальнейшее исследование. Тем не менее нидерландские специалисты продолжают анализ останков, включая ДНК-тесты, чтобы подтвердить их принадлежность д'Артаньяну говорится в публикации

В конце марта стало известно, что под полом алтаря в одной из церквей Маастрихта нашли предполагаемую могилу Шарля де Кастельмора.

Археологи отметили, что говорить о принадлежности останков с уверенностью пока нельзя, поскольку для их идентификации нужно провести ДНК-экспертизу.

Граф де Кастельмор – гасконский дворянин XVII века, служивший при королях Франции Людовике XIII и Людовике XIV.

Он возглавлял одну из рот королевских мушкетеров, впоследствии стал полевым маршалом Франции. Де Кастельмор погиб при осаде Маастрихта в 1673 году.

Биография графа легли в основу романа Александра Дюма "Три мушкетера" и его продолжений. Дворянин стал прототипом главного героя – д'Артаньяна.