Премьер Бельгии случайно провез в багаже револьвер от Эрдогана с саммита НАТО Де Вевер сдал в полицию револьвер, подаренный президентом Турции

Москва9 июл Вести.Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер оказался в курьезной ситуации, обнаружив в багаже подаренный турецким лидером револьвер уже после возвращения с саммита НАТО. Как сообщает Belga News Agency, Реджеп Тайип Эрдоган вручил каждому участнику встречи модель Gumusay .357 Magnum с именной гравировкой.

Де Вевер сдал оружие в полицию аэропорта сразу после обнаружения. Другие лидеры также решали вопрос с подарками по-разному: британский премьер Кир Стармер оставил револьвер в Турции из-за строгого оружейного законодательства, немецкая сторона передала подарок в посольство для легализации, а Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении отправить презент в музей.

Раритетные револьверы 90-х годов, произведенные турецким госконцерном MKE, сопровождались запиской от Эрдогана об освобождении от экспортных ограничений, однако юридический статус таких дипломатических подарков потребовал дополнительных согласований во многих странах.