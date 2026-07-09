"Придется отстреливаться": Мирошник о подарке Эрдогана лидерам НАТО Мирошник прокомментировал подарок Эрдогана лидерам НАТО цитатой из "12 стульев"

Москва9 июл Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник использовал цитату из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев", комментируя информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил лидерам стран Евросоюза (ЕС) и НАТО пистолеты.

Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум написал он в своем Telegram-канале

Дипломат также задался вопросом о целях такого жеста со стороны турецкого лидера и иронично допустил, что таким образом Эрдоган хочет завершить конфликт.

А в этом что-то есть заключил Мирошник

Ранее издание Politico сообщало, что Эрдоган вручил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Коште и другим европейским лидерам пистолеты с гравировкой и боевые патроны к ним после саммита НАТО в Анкаре.