Москва30 апр Вести.Некоторым мужчинам и женщинам из числа представителей власти Евросоюза (ЕС) следует обзавестись мозгами. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию главы МИД Польши Радослава Сикорского, где он пожелал некоторым мужчинам "такие же яйца", как у главы евродипломатии Кая Каллас, которая заявила, что страны ЕС сами себя позорят.

Хотел бы я, чтобы у некоторых мужчин и женщин, в том числе у Радека (Радослава Сикорского. – Прим. ред.) и Кайи, были не только яйца, но и мозги говорится в публикации Дмитриева

Ранее Каллас выступила против возврата к обычному ведению дел Евросоюза с Россией после окончания спецоперации.