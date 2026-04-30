Москва30 апрВести.Глава польского МИД Радослав Сикорский выразил желание, чтобы у "некоторых мужчин" были "яйца" как у главы Евродипломатии Каи Каллас. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Х.
Таким образом польский министр прокомментировал заявление Каллас о том, что Европе не стоит "унижаться" перед РФ, прося о диалоге.
Хотелось бы, чтобы у некоторых мужчин были яйца как у неесказано в посте Сикорского
Пост министра иностранных дел Польши прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, он бы хотел, чтобы у ряда людей, включая Сикорского и Каллас, были "не только яйца, но и мозги".