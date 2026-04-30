Глава МИД Польши Сикорский пожелал мужчинам иметь "яйца" как у Каллас

Глава МИД Польши пожелал мужчинам "яйца" как у Каи Каллас Глава МИД Польши Сикорский пожелал мужчинам иметь "яйца" как у Каллас

Москва30 апр Вести.Глава польского МИД Радослав Сикорский выразил желание, чтобы у "некоторых мужчин" были "яйца" как у главы Евродипломатии Каи Каллас. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Х.

Таким образом польский министр прокомментировал заявление Каллас о том, что Европе не стоит "унижаться" перед РФ, прося о диалоге.

Хотелось бы, чтобы у некоторых мужчин были яйца как у нее сказано в посте Сикорского

Пост министра иностранных дел Польши прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, он бы хотел, чтобы у ряда людей, включая Сикорского и Каллас, были "не только яйца, но и мозги".