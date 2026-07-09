Москва9 июл Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр получил в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана именной револьвер Magnum с патронами. Фото презента, который турецкий лидер вручил на саммите НАТО в Анкаре, венгерский политик опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Необычный подарок от президента Турции Эрдогана на саммите НАТО говорится в сообщении Мадьяра

К револьверу также прилагались патроны, на которых было выгравировано имя венгерского премьера.

Саммит НАТО состоялся в Анкаре 7-8 июля. Политическое мероприятие завершилось принятием итоговой декларации, которая состоит всего из шести параграфов. Итоговое заявление стало самым коротким как минимум за последние 25 лет.