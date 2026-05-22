Москва22 мая Вести.Археолог Александр Бутягин озвучил список мест в Крыму, которые стоит посетить туристам. Подробностями о красотах полуострова он поделился в интервью информационной службе "Вести".

По словам ученого, тем, кто не слишком глубоко погружен в археологию, стоит начать с чего-то по-настоящему впечатляющего - например, с посещения Херсонеса в Севастополе. Вокруг этого древнего города расположено множество памятников, которые стоит увидеть, подчеркнул он.

В Севастополе есть что посмотреть и исторического, и археологического. И вокруг Херсонеса есть целый такой рой всяких других памятников, вроде там, например, усадеб на херсонесской хоре, Балаклавы и так далее. То есть вот это вот очень хорошая точка, и ее, конечно, стоит посетить сказал Бутягин

Особое место в списке археолога занимает город Судак, с которым связаны его детские воспоминания.

У меня есть памятник моей любви. Дело в том, что я побывал в Крыму впервые в жизни, когда мне не было еще и трех лет. Я был очень слабого здоровья, родители думали, что я могу не выжить… И меня повезли в Судак. И все-таки Судакская крепость и ее округа – это то, что, конечно, очень стоит посмотреть. То есть такой впечатляющий памятник мало где можно увидеть поделился Бутягин

Бутягин также дал свои рекомендации любителям походов в горы.

А любителей лазить в горах я бы отправил на Мангуп. Туда тем более относительно легко добраться, ну, например, легче, чем на Эски-Кермен. Мангуп – прекрасный средневековый памятник. А если все-таки далеко, то тогда вот то, о чем мы говорили: Чуфут-Кале, Иосафатова долина. Там прекрасные археологические объекты, вроде, например, потайного колодца. Кладбище Иосафатовой долины – это что-то потрясающее, это просто место, где стоит побывать любому, кто бывает в Крыму рассказал Бутягин

Ранее Бутягин сообщил, что продолжит проводить исследования в античном городе Мирмекий, который находится на территории современной Керчи.