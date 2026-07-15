Москва15 июлВести.Новое исследование палеонтологов доказало, что новорожденные тираннозавры были не больше домашней кошки, пишет МК.RU. Самые свирепые динозавры Земли вылуплялись на свет десятками из одной кладки, яйца в которой тоже оказались на удивление маленькими.
Палеонтолог и биолог-эволюционист Ник Лонгрич сделал это открытие, изучая музейные коллекции, где десятилетиями пылились небольшие фрагменты окаменелых костей, на которые никто не обращал внимания.
Дело в том, что палеонтологи традиционно предпочитают крупные черепа и кости, а мелкие фрагменты считают трудно поддающимися изучению. Однако мы решили попробовать изучить эти кости и пришли к выводу, что большинство этих костей принадлежит новорожденным тираннозаврам рексрассказал Лонгрич
Исследователи пришли к выводу, что только что вылупившийся из яйца гигантский ящер был около 75 сантиметров в длину и весил примерно 1,7 килограмма, что намного меньше предыдущих оценок.
Исходя из этой новой оценки размера, команда смогла приблизительно рассчитать размер яйца, из которого вылупились детеныши, и они оказались на удивление маленькими, учитывая огромные размеры динозавра, который их откладывал. Исследователи подсчитали, что в каждой кладке было от 20 до 30 яиц, и тираннозавры не вкладывали значительных ресурсов в каждого отдельного детеныша, поскольку наличие множества других повышает шансы на выживание вида в целом.
Ранее стало известно, что скелет тираннозавра был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 50,13 миллиона долларов.