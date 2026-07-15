Открытие: новорожденные тираннозавры были размером с кошку Палеонтологи открыли, что тираннозавры вылуплялись из яиц очень маленькими

Москва15 июл Вести.Новое исследование палеонтологов доказало, что новорожденные тираннозавры были не больше домашней кошки, пишет МК.RU. Самые свирепые динозавры Земли вылуплялись на свет десятками из одной кладки, яйца в которой тоже оказались на удивление маленькими.

Палеонтолог и биолог-эволюционист Ник Лонгрич сделал это открытие, изучая музейные коллекции, где десятилетиями пылились небольшие фрагменты окаменелых костей, на которые никто не обращал внимания.

Дело в том, что палеонтологи традиционно предпочитают крупные черепа и кости, а мелкие фрагменты считают трудно поддающимися изучению. Однако мы решили попробовать изучить эти кости и пришли к выводу, что большинство этих костей принадлежит новорожденным тираннозаврам рекс рассказал Лонгрич

Исследователи пришли к выводу, что только что вылупившийся из яйца гигантский ящер был около 75 сантиметров в длину и весил примерно 1,7 килограмма, что намного меньше предыдущих оценок.

Исходя из этой новой оценки размера, команда смогла приблизительно рассчитать размер яйца, из которого вылупились детеныши, и они оказались на удивление маленькими, учитывая огромные размеры динозавра, который их откладывал. Исследователи подсчитали, что в каждой кладке было от 20 до 30 яиц, и тираннозавры не вкладывали значительных ресурсов в каждого отдельного детеныша, поскольку наличие множества других повышает шансы на выживание вида в целом.

Ранее стало известно, что скелет тираннозавра был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 50,13 миллиона долларов.