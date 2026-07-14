Скелет тираннозавра продали на аукционе в США за рекордные $50,13 млн

Скелет тираннозавра продали на аукционе Sotheby's за рекордную сумму Скелет тираннозавра продали на аукционе в США за рекордные $50,13 млн

Москва14 июл Вести.Скелет тираннозавра был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 50,13 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные торгового дома.

Проданный экземпляр получил имя "Гас" в честь землевладельца из штата Южная Дакота, на участке которого обнаружили кости динозавра в 2021 году.

"Гас" был крупной взрослой особью. На его костях также сохранились следы укусов других тираннозавров. Длина скелета одного из самых крупных хищников мелового периода составляет около 11,5 метра, высота – примерно 3,8 метра. Перед началом торгов стоимость лота оценивалась в 20–30 миллионов долларов.

Как утверждает Sotheby's, это один из наиболее полно сохранившихся скелетов тираннозавра. Так, ученые во время раскопок смогли обнаружить 61% всех костей животного.

Предыдущий рекорд принадлежал скелету стегозавра "Апекс". Его приобрел финансист Кен Гриффин на аукционе Sotheby's в 2022 году за 44,6 миллиона долларов.

Ранее в Лондоне за рекордную сумму продали полотно кисти итальянского художника Амедео Модильяни. Картина "Сидящая обнаженная в колье" стала самым дорогим лотом вечера, стоимость составила 48,2 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов).