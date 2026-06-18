Москва18 июнВести.На торгах аукционного дома RR Auction продали исторический документ с подписью генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, датированный сентябрем 1944 года. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Итоговая стоимость лота с официальным наименованием "Документ времен Второй мировой войны о защите освобожденной Восточной Европы", составила 13 764 доллара.
Как следует из описания, предоставленного организаторами аукциона, на документе проставлен гриф "совершенно секретно". В тексте содержались сведения о типах вооружений, планировавшихся к использованию для обеспечения противовоздушной безопасности Таллина, Риги и Варшавы. В верхней части первой страницы видна подпись Сталина, выполненная синим карандашом.
Ранее сообщалось, что две картины авторства французского импрессиониста Клода Моне ушли с молотка в Париже более чем за 16 миллионов евро на аукционе Sotheby's.