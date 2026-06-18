В США документ 1944 года с подписью Сталина продали на аукционе за $13,8 тысяч

Секретный документ с подписью Сталина ушел с молотка в США почти за $14 тысяч В США документ 1944 года с подписью Сталина продали на аукционе за $13,8 тысяч

Москва18 июн Вести.На торгах аукционного дома RR Auction продали исторический документ с подписью генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, датированный сентябрем 1944 года. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Итоговая стоимость лота с официальным наименованием "Документ времен Второй мировой войны о защите освобожденной Восточной Европы", составила 13 764 доллара.

Как следует из описания, предоставленного организаторами аукциона, на документе проставлен гриф "совершенно секретно". В тексте содержались сведения о типах вооружений, планировавшихся к использованию для обеспечения противовоздушной безопасности Таллина, Риги и Варшавы. В верхней части первой страницы видна подпись Сталина, выполненная синим карандашом.

Ранее сообщалось, что две картины авторства французского импрессиониста Клода Моне ушли с молотка в Париже более чем за 16 миллионов евро на аукционе Sotheby's.