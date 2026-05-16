Нефритовый чайник XVIII века ушел с молотка в Гонконге за £2 млн

Москва16 мая Вести.Уникальный артефакт XVIII века – чайник из белого нефрита, принадлежавший императору Цяньлуну, – ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Гонконге. Лот продали за 2 миллиона фунтов стерлингов (около 200 млн рублей), следует из данных торгов.

Чайник изготовлен из высококачественного хотанского белого нефрита с теплой и нежной текстурой ... Круглый корпус украшен замысловатой резьбой, а крутые округлые стенки, сужающиеся от основания к высокому угловому выступу, с одной стороны дополнены изящным изогнутым носиком. Венчает кувшин навершие в виде стилизованного цветка хризантемы говорится в описании на сайте Sotheby's

Сообщается, что в XIX веке предмет был вывезен из Китая британцами. На протяжении длительного времени он принадлежал шотландскому аристократу Хинтону Дэниеллу Стюарту. Чайник дважды выставлялся на Международных выставках в Лондоне – в 1871 и 1886 годах. В 2011 году артефакт выкупил коллекционер из Гонконга.

