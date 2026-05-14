Москва14 мая Вести.Редкий голубо-зеленый бриллиант весом 5,50 карата, самый крупный из известных на сегодняшний день, был продан 13 мая на аукционе Christie's в Женеве за 14,8 млн евро. По данным RFI, это рекордная цена для камней такого редкого цвета.

Бриллиант под названием "Океанская мечта" был найден в Центральной Африке. Несмотря на небольшие размеры, драгоценный камень отличается уникальным насыщенным оттенком – сочетанием голубого и зеленого цветов.

Эта комбинация голубого и зеленого почти не существует в истории бриллиантов отметил эксперт Эрве Девинтр

История камня остается загадкой. Известно, что сырой алмаз массой 11,70 карата был найден в одной из стран Центральной Африки в 1990-х годах. Позже его купила компания из Нью-Йорка, а огранкой в треугольную форму занимался известный мастер Мазхар Сайлам.

Ранее сообщалось, что на месторождении им. В. Гриба в Архангельской области был найден уникальный алмаз весом 190 карат.