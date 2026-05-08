Москва8 мая Вести.В Мьянме добыли рубин весом 11 тысяч карат, или 2200 граммов, сообщило министерство информации Мьянмы на официальном сайте.

Камень нашли на месторождении Могоу, недалеко от города Мандалай. Рубин имеет пурпурно-красный цвет с желтоватым оттенком, умеренную прозрачность и "превосходный стекловидный блеск", рассказали в ведомстве.

На земле самоцветов Могоу в области Мандалай был обнаружен редкий, прекрасный и крупный рубин… Рубин весит 2200 граммов (11 000 карат), что делает его исключительно крупным, редким и труднонаходимым говорится в сообщении

Этот рубин стал одним из самых крупных за всю историю добычи в Мьянме. Рекорд по весу удерживает драгоценный камень в 21 450 карат, или 4290 граммов, обнаруженный на том же месторождении в 1990 году.

Министерство информации Мьянмы отметило, что по весу новый драгоценный камень уступает самому крупному из обнаруженных, однако считается более ценным из-за цвета и качества.

Ранее в Архангельской области на месторождении им. В.Гриба нашли уникальный алмаз весом 190 карат, или 38 граммов.