Москва1 авг Вести.Исследователи-геологи обнаружили на территории Мурманской области новый минерал, получивший название "кольский ашкрофтин", цена на который может превышать стоимость золота. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России.

Минерал, который отличает уникальная структура, найден на Кировском руднике Хибинского массива в ходе совместной экспедиции ученых Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана.

В его (ашкрофтина – прим. ред.) состав входит иттрий – редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры – иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле рассказали в министерстве

Средняя цена за слой этого минерала на породе составляет 145 долларов за миллиметр, что выше стоимости золота, говорится в материале агентства.

Ранее стало известно, что Россия по итогам 2025 года сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов.