Москва26 июл Вести.Наиболее крупным месторождением золота в России считается Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.

Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области – крупнейшее в России, его запасы составляют более 2,77 тысячи тонн проинформировали в ведомстве

Второе и третье места занимают Наталкинское месторождение в Магаданской области, запасы которого оцениваются в 1,385 тысячи тонн, Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае – 949,4 тонны золота.

Общие запасы трех вышеперечисленных месторождений – более 30% от всех в России, добавили в министерстве.

На месторождении в Иркутской области строится горно-обогатительный комбинат "Сухой Лог". Это один из крупнейших инвестпроектов в золотодобыче России – объем инвестиций составляет 6 миллиардов долларов. Стабильное энергоснабжение "Сухого Лога" обеспечит электроподстанция "Витим" на 220 киловольт, которая заработала в марте.