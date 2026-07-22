"Росгеология" изучила крупнейшее месторождение золота в РФ, открытое в 2025 году

"Росгеология" рассказала о крупнейшем месторождении золота, открытом в 2025 году "Росгеология" изучила крупнейшее месторождение золота в РФ, открытое в 2025 году

Москва22 июл Вести.Федоровско-Кедровское месторождение на границе Хакасии и Кемеровской области стало крупнейшим месторождением рудного золота, открытым в 2025 году. Разведку провели специалисты "Росгеологии", сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

Общие запасы оцениваются в 28 тонн золота. На государственный баланс поставлены 21,7 тонны категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну. Еще 6,3 тонны относятся к забалансовым запасам за контуром карьера. В "Росгеологии" сообщили о получении свидетельства об открытии месторождения.

Работы выполнялись по заказу компании "Федоровское" – партнера "Росгеологии". Руководило проектом ООО "РГ Консалтинг", дочерняя структура "Росгео", которая сопровождала разведку, обрабатывала данные, занималась моделированием и подсчетом запасов.

Вице-президент "Росгео" Александр Иванов отметил, что геологоразведку завершили за три года благодаря координации участников проекта. По его словам, результат подтвердил эффективность модели холдинга по привлечению инвестиций и реализации юниорных проектов.

Глава "РГ Консалтинг" Андрей Некрасов сообщил, что месторождение находится в благоприятных условиях, а его руды легко обогащаются. Это, вместе с возможностью расширения сырьевой базы, повышает экономический потенциал проекта.

Оценочные работы и подсчет запасов проводились на Федоровском, Кедровском и Пахомовском участках. Еще на четырех участках завершены поисковые работы: там выявлены прогнозные ресурсы с высоким содержанием золота. Их оценку планируют начать в этом году.

Как сообщила ранее заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко, золото демонстрирует самый значительный рост стоимости среди основных металлов с конца XX века. Так, его стоимость с 2000 года увеличилась в 12 раз.