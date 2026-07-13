Ростех построил в Арктике комбинат по добыче платины и палладия

В Арктике построен комбинат по добыче платины и палладия Ростех построил в Арктике комбинат по добыче платины и палладия

Москва13 июл Вести.Холдинг "РТ-Инжиниринг" (входит в Ростех) завершил строительство комбината, на котором будут добывать сырье для высокотехнологичных отраслей - платину и палладий. Об этом сообщили в госкорпорации.

Промышленный объект реализован с нуля в зоне вечной мерзлоты - на Черногорском месторождении.

По технологической линии уже пошла первая руда, но в промышленную эксплуатацию комбинат будет введен в конце 2026 года говорится в сообщении

Черногорский ГОК находится в Норильском промышленном районе. Он станет вторым в стране центром производства палладия и платины. На сегодняшний день на предприятии завершены основные строительные работы, проводятся электротехнические и пусконаладочные работы оборудования и инженерных систем.

Реализация данного проекта силами "РТ-Инжиниринг" демонстрирует высокий уровень отечественных компетенций в инжиниринге, промышленном строительстве и комплексной реализации сложных масштабных проектов отметил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов

Глава госкорпорации также подчеркнул, что Арктика – один из самых сложных регионов для строительства, при этом оно было выполнено в короткие сроки. Уже проведен технический запуск первой части обогатительного комплекса. В дальнейшем пройдут комплексные испытания и ввод всего предприятия в эксплуатацию.

Проектная мощность - до 9 миллионов тонн переработанной руды в год и извлечение 250 тысяч тонн медно-никелевых концентратов, содержащих металлы платиновой группы.

Чемезов сообщил, что в перспективе, с освоением месторождения "Норильск-1", мощность достигнет 14 млн тонн в год, что позволит производить до 55 тонн платиноидов ежегодно и обеспечит ресурсную базу более чем на 50 лет.