Предотвращены теракты на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях Предотвращены теракты на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях

Москва13 июл Вести.ФСБ предотвратила масштабные атаки спецслужб Украины с применением дронов на военные аэродромы "Украинка" и "Шагол" в Амурской и Челябинской областях. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство получило информацию о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на указанных объектах. Отмечается также, что противник перевозил FPV-дроны к аэродромам "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область) на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой. На месте, в арендованных гаражах, осуществлялась их сборка и подготовка к применению.

В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов сообщили в ЦОС

Ко всему прочему, были изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейросетевыми модулями управления западного производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг, а также 2 мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, "оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 г взрывчатого вещества", а также средства связи, используемые пособниками и исполнителями готовившихся атак дронами, для общения с украинскими кураторами.