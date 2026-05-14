Yle: финнов поразили масштабы найденного в 10 км от границы с РФ золота

Залежи найденного в 10 км от границы РФ золота поразили финнов Yle: финнов поразили масштабы найденного в 10 км от границы с РФ золота

Москва14 мая Вести.Найденные в Финляндии залежи золота, которые расположены в десяти километрах от границы с РФ, оказались гораздо масштабнее, чем предполагалось изначально. Об этом сообщала финская телерадиокомпания Yle.

Горнодобывающая компания Endomines, которая проводила зимние буровые работы, выявила четыре новых участка с золотом в скальном массиве Укколанваара (регион Северная Карелия).

Перспективные зоны обнаружены южнее, примерно в 5,8 километра от уже известных запасов, уточнил гендиректор Endomines Кари Выхтинен. По его мнению, эти находки доказывает наличие здесь обширной золоторудной системы.

После нового открытия потенциал и ценность месторождения в Укколанвааре существенно возросли. Сейчас компания рассматривает этот район как главный объект для геологоразведочных работ.

Специалисты предприятия с января 2026 года пробурили 52 скважины, общая протяженность которых составляет 11 км. В 34 из этих скважин были обнаружены видимые зерна драгоценного металла.