Сотрудники Комитета государственного экологического надзора Ленобласти обнаружили скопление нефтепродуктов на берегу Финского залива, сообщили в пресс-службе ведомства.
Находка была сделана в районе деревни Логи Кингисеппского района.
В настоящий момент принимаются меры по локализации и ликвидации загрязненияговорится в заявлении
Уточняется, что прекращено расширение пятна загрязнения, угрозы для близлежащих территорий нет.
Для устранения возможных экологических угроз в будущем планируется заключение договора со специализированной организацией, у которой имеется собственный флот.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже принял решение о финансировании этого проекта из губернаторского резервного фонда.