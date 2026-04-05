На берегу Финского залива в Ленобласти нашли скопление нефтепродуктов

Нефтепродукты найдены в Финском заливе на побережье у деревни Логи

Москва5 апр Вести.Сотрудники Комитета государственного экологического надзора Ленобласти обнаружили скопление нефтепродуктов на берегу Финского залива, сообщили в пресс-службе ведомства.

Находка была сделана в районе деревни Логи Кингисеппского района.

В настоящий момент принимаются меры по локализации и ликвидации загрязнения говорится в заявлении

Уточняется, что прекращено расширение пятна загрязнения, угрозы для близлежащих территорий нет.

Для устранения возможных экологических угроз в будущем планируется заключение договора со специализированной организацией, у которой имеется собственный флот.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже принял решение о финансировании этого проекта из губернаторского резервного фонда.