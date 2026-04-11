На полуострове Кургальский в Ленобласти нашли загрязнение нефтепродуктами

Москва11 апр Вести.На береговой линии Финского залива в Ленинградской области нашли локальное загрязнение нефтепродуктами, гибели птиц и рыбы не зафиксировано. Об этом сообщили в региональном комитете государственного экологического надзора.

Отмечается, что сотрудники областной экологической милиции в рамках мониторинга берега выявили загрязнение на полуострове Кургальский.

Силами подведомственных учреждений отраслевых органов исполнительной власти провели работы по локализации и очистке береговой линии. Гибели птицы и рыбы не выявлено сказано в сообщении

В комитете добавили, что мониторинг берега проводится каждый день, а работы по очистке продолжатся до полной ликвидации.