Москва11 апрВести.На береговой линии Финского залива в Ленинградской области нашли локальное загрязнение нефтепродуктами, гибели птиц и рыбы не зафиксировано. Об этом сообщили в региональном комитете государственного экологического надзора.
Отмечается, что сотрудники областной экологической милиции в рамках мониторинга берега выявили загрязнение на полуострове Кургальский.
Силами подведомственных учреждений отраслевых органов исполнительной власти провели работы по локализации и очистке береговой линии. Гибели птицы и рыбы не выявленосказано в сообщении
В комитете добавили, что мониторинг берега проводится каждый день, а работы по очистке продолжатся до полной ликвидации.